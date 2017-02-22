Цены на АЗС "Лукойл" в Татарстане в 2017 году повысились уже дважды - в январе и феврале. Администрация портала Avtospravochnaya.com направила запрос в антимонопольную службу Татарстана. В ведомстве сообщили, что повышение цен является необоснованным и потребовали вернуть прежние цены, в противном случае будет возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт".

Напомним, ранее мы сообщали, что УФАС по Нижегородской области оштрафовал ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" на 650 тысяч рублей за монопольно высокие цены на топливо.

Не секрет, что цены на топливо у "Лукойла" самые высокие и в Татарстане. Чтобы разобраться в ситуации, редакция портала Avtospravochnaya.com в январе 2017 года направила запрос в УФАС по РТ.

Как сообщили в ведомстве, 03 февраля 2017 года УФАС РТ была получена информация от ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" о планируемых розничных ценах на топливо с 03.02.2017. Как мы уже сообщали ранее, в начале февраля бензин АИ-92 на "Лукойле" прибавил сразу 70 копеек и стоил 36,20 рублей за литр. Настолько же подорожало и дизельное топливо - литр солярки достиг цены 37,70 рублей. На 50 копеек подорожал 95-й бензин - до 38,40 рублей.

В УФАС РТ считают, что подобное резкое повышение цен является необоснованным и оно не обусловлено объективными факторами. В связи с этим, надзорное ведомство потребовало вернуть цены на топливо на прежний уровень. В случае установления необоснованных цен на моторное топливо против ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" будет возбуждено дело.