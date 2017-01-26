22 января сотрудникам полиции поступило заявление о мошенничестве от 29-летней челнинки. Пострадавшая от действий злоумышленников рассказала, что накануне она получила ММС-сообщение от неизвестного номера. Молодая женщина попыталась открыть электронное письмо, но сотовый телефон дал сбой и потребовал перезагрузки. Впоследствии владелица мобильника обнаружила, что с ее банковского счета произошло списание денежных средств – 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предполагают, что посредством таких ММС-сообщений в мобильный телефон попадает вирус. Владельцы телефонов, открыв сообщение, сами того не зная, устанавливают на свой гаджет вирусную программу, с помощью которой злоумышленники (в случае привязки смартфона к банковской карте) контролируют перемещение финансовых средств.

МВД Татарстана советуют жителям проявлять бдительность и стараться не открывать СМС с неизвестных номеров, не переходить по незнакомым ссылкам.

Источник:Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по г.Набережные Челны