Наиболее высокая туристическая активность пришлась на период с 3 по 6 января.

В аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 000 туристов. Одним из факторов снижения туристического потока явилось ужесточение правил выезда школьных групп и детских перевозок, что повлекло за собой отмену заранее забронированных туров.

Стабильно высокий показатель посещаемости у Казанского Кремля: в этом году его посетили 96 000 туристов.

Стоит отметить, что в этом году увеличился турпоток в туристские центры, которые находятся за пределами г. Казань. Так, остров-град Свияжск, в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года принял 34 361 туристов.

Гостями Великого Болгара в эти новогодние праздники стали 6 267 туристов, для сравнения - в 2016 году количество посетивших музей-заповедник в новогодние праздники составило 4 150 человек.

Город Чистополь принял у себя 2 188 туристов, рост в сравнении с показателями 2016 года составил 32%.

Елабужский государственный музей-заповедник посетили 4 218 человек, в аналогичный период прошлого года количество туристов составило 7 327 человек.

На экскурсиях в Иске Казанском музее-заповеднике побывало 1000 гостей, в 2015 году музей смог принять 200 туристов.

Возросли показатели в Тетюшах, его достопримечательности посетило 234 туристов, в 2016 году их число составляло 97 человек.