Татарстан 

Татарстан в период новогодних праздников посетило 110 000 туристов

Администратор 0 коментариев ,,,

Наиболее высокая  туристическая активность пришлась на период с 3 по 6 января.

В аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 000 туристов. Одним из факторов снижения туристического потока явилось ужесточение правил выезда школьных групп и детских перевозок, что повлекло за собой отмену заранее забронированных туров.

Стабильно высокий показатель посещаемости  у Казанского Кремля:  в этом году  его посетили 96 000 туристов.

Стоит отметить, что в этом году увеличился турпоток   в туристские центры, которые находятся за пределами г. Казань. Так, остров-град Свияжск, в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года принял 34 361 туристов.

Гостями Великого Болгара в эти новогодние праздники стали 6 267 туристов, для сравнения - в 2016 году количество посетивших музей-заповедник в новогодние праздники составило 4 150 человек.

Город Чистополь принял у себя 2 188 туристов, рост в сравнении с показателями 2016 года составил 32%.

Елабужский государственный музей-заповедник посетили 4 218 человек, в аналогичный период прошлого года количество туристов составило 7 327 человек.

На экскурсиях в  Иске Казанском музее-заповеднике побывало 1000 гостей, в 2015 году музей смог принять 200 туристов. 

Возросли показатели в Тетюшах, его достопримечательности посетило 234 туристов, в 2016 году их число составляло 97 человек. 

Вам также может понравиться...

Голосуем за Казань! Казанскому Кремлю и Башне Сююмбике не хватает поддержки

0

Рустам Минниханов проинспектировал ход строительных работ здании АО «Транснефть-Прикамье»

Администратор 0

Из-за пожара в детском лагере в Анапе эвакуированы 108 детей из Татарстана

0

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 39

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×