Сегодня в Москве открылась туристическая выставка MITT. На стенде Татарстана ожидается порядка 20 участников от Республики - представители Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, музеев-заповедников, туроператоров и гостиниц, а также Республиканской ассоциации санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана». Главным событием станет презентация маршрута "Татарстан:1001 удовольствие". Одна из главных ролей отведена участникам из Ассамблеи туристских волонтёров. Именно они расскажут гостям о новом продукте, проведут интерактивы, а также все гости, которые прослушают от них ценную информацию получат от за это приятный подарок. Приятным бонусом станет и розыгрыш подарков при помощи самой настоящей «Хлопушки удовольствия». В течении двух дней выставки каждый сможет попытать удачу и попробовать «поймать удовольствие» в свои руки.

Справка: MITT — туристическая выставка № 1 в России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно в выставке принимают участие компании из более чем 200 стран и регионов мира. Организатором выставки выступает группа компаний ITE — лидер выставочного бизнеса в России.

Участники выставки:

Национальные и региональные управления по туризму

Туроператоры

Отели и объекты размещения

Системы интернет-бронирования

Авиа и транспортные компании

А также организации, представляющие туристические достопримечательности, предлагающие услуги по страхованию, прокату автомобилей, образованию, покупке и аренде недвижимости за рубежом и проведению деловых мероприятий.