В Казани Советский районный суд рассматривает ходатайство следователей об избрании меры пресечения лидерам и активным участникам региональной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России.

Следствие ходатайствовало о взятии под стражу 10 человек и помещении под домашний арест еще одного. Три судьи в трех залах Советского районного суда рассматривают ходатайства об избрании меры пресечения в отношении 11 задержанных человек.

К примеру, один из задержанных, студент 3-го курса КФУ, уверял судью, что ни в каких террористических организациях не состоит, а доказательства против задержанных сфабрикованы. В то же время он заявлял, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенная в России, вовсе не является экстремистской организацией.

Следствие ходатайствует о заключении задержанных под стражу на месяц и 25 суток.

Напомним, накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что силовики УФСБ РФ по РТ, МВД по РТ и Росгвардии РТ задержали 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации, запрещенной в России – «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). По 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах были проведены обыски. Изъято большое количество запрещенной литературы. Во время обысков изъяты флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации и отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман республики.