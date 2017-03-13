Теннисистка сборной Татарстана Мария Бондаренко стала абсолютной чемпионкой турнира серии Tennis Europe «TIM Essone» возрастной категории до 14 лет, который проходил с 3 по 12 марта во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа.

В финале одиночного разряда татарстанская теннисистка обыграла украинку Любовь Костенко со счетом 6:2, 6:3. В парном разряде Мария Бондаренко в дуэте с россиянкой Миланой Джабраиловой обыграла русско-турецкий тандем Полины Кудерметовой и Селин Лидии Сепкен со счетом 6:4, 6:1.