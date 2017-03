Сборная Татарстана завоевала золотые медали командного первенства России среди девушек до 15 лет, проходившего в Самаре с 14 по 19 марта.

Сборная РТ в составе Марии Бондаренко, Анны Григорьевой и Виктории Матасовой обыграла в финале представительниц Краснодарского края с общим счетом 2:1.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.