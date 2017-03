Каратисты из Татарстана завоевали пять наград чемпионата Европы по киокусинкай. Участие в соревновании приняли около 600 спортсменов из 24 стран мира.

Победителем турнира среди юношей 16 – 17 лет в весовой категории до 60 кг стал челнинец Ахмет Акмалетдинов (тренеры – Павел и Татьяна Козловы). «Серебро» среди девушек 12 – 13 лет в весовой категории до 40 кг завоевала также воспитанница Павла и Татьяны Козловых Екатерина Бормотова. Еще одна серебряная медаль на счету Вадима Зеленина из Заинска (тренеры – Владимир и Алексей Ревины): он стал вторым среди юношей в возрасте 14 – 15 лет в весовой категории свыше 65 кг.

Также в активе татарстанцев две «бронзы» – их обладателями стали челнинец Вячеслав Соловьев (юноши 16 – 17 лет, в/к до 74 кг, тренеры – Павел и Татьяна Козловы) и Тимур Ризатдинов из Лениногорска (юноши 14 – 15 лет, в/к до 45 кг, тренер – Фуркат Джумабаев).

