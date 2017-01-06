Татарстан 

Рустам Минниханов поздравил православных сограждан с Рождеством Христовым

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«Уважаемые православные сограждане! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова, - говорится в поздравлении. - Негасимый свет Вифлеемской звезды, много веков назад возвестившей о рождении Спасителя, и сегодня столь же ярко озаряет души христиан всего мира, вселяя в них веру, надежду и любовь. Этот замечательный праздник, наполненный теплом милосердия и радостью материнства, напоминает нам о незыблемости идеалов добра и справедливости, вечных духовных ценностях.    

В Татарстане, где православие, наряду с исламом и другими традиционными религиями, исторически является одним из основополагающих факторов духовно-нравственного развития общества, празднование Рождества Христова неизменно проходит в атмосфере благожелательности и взаимопонимания. Большое социальное и культурно-просветительское значение имеет проведение рождественских ёлок, благотворительных вечеров и концертов, которые с каждым годом наполняются новым содержанием.

Минувший год запомнился православным верующим и всем татарстанцам многими важными событиями. Главным из них стал пастырский визит в республику Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который принял участие в закладке памятного камня в основание воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. В высшей степени символично, что возрождение этой всемирно известной святыни началось одновременно со строительством Болгарской исламской академии.

Историческое событие произошло также в жизни старообрядцев республики. В столице Татарстана – напротив возрождающегося кафедрального собора, с участием Предстоятеля Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополита Корнилия, был открыт памятник его предшественнику – уроженцу Казани митрополиту Андриану.

Искренне надеюсь, что грядущий год будет столь же богат на благие дела и свершения, и каждый из нас внесёт свой посильный вклад в духовное развитие татарстанского общества.

Желаю вам радостного рождественского настроения, жизненного оптимизма, мира, добра и благополучия!   

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Источник: Пресс-служба Президента РТ

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