На сайте Росреестра открыт доступ к электронному сервису «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который доработан в соответствии с вступившим силу 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Альберта Хайрутдинова, «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. Это могут быть как земельные участки, так и объекты капитального строительства. С помощью данного сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).

Кроме того, Управление Росреестра по Республике Татарстан напоминает, что гражданам доступна такая электронная услуга как «Видео-прием через Интернет» посредством системы Skype. Он-лайн-прием ведут заместители руководителя Управления, что позволяет оперативно принимать решения по обращениям заявителей. Данную услугу уже по достоинству оценили многие жители республики, особенно жители отдаленных районов и люди с ограниченными возможностями. Воспользоваться данной услугой можно, направив заявку на адрес rosreestrto16@mail.ru .

Источник: Пресс-служба Росреестра