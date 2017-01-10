Авто Татарстан 

Росреестр Татарстана: как оформить парковку в собственность

Администратор 0 коментариев ,,

С 1 января  этого года машино-место, оформленное в собственность, можно  продавать, дарить, оставлять в наследство - иными словами, распоряжаться по своему усмотрению.

Речь идет о машино-место в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, которые могут быть признаны самостоятельным объектом недвижимости, если они являются нежилыми, обособленными и изолированными от других помещениями. 

Как пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева,  до указанной даты практиковалось одновременно с приобретением квартир в новостройке и приобретение машино-места, однако законодательством официально не было предусмотрено такое наименование объекта недвижимости, поэтому право собственности оформлялось на «нежилое помещение». Соответственно, в выписке из реестра, который в конечном итоге получал собственник, объект, фактически являвшийся «машино-местом», именовался как «нежилое помещение».  Теперь же «машино-место» получило свой официальный статус.

Для того чтобы оформить на него право собственности, нужно пригласить кадастрового инженера, который опишет объект недвижимости и составит технический план, а затем подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию права собственности на него, приложив технический план и правоустанавливающие документы, например, договор участия в долевом строительстве и акт приема-передачи, а также уплатив госпошлину в размере 2000 рублей (для физлица).  Постановка на учет и оформление права собственности займет не более 12 рабочих дней.  

Стоит отметить, что если многоквартирный дом с парковкой сдан после 1 января 2017 года, то машино-место, равно как и квартиру, поставят на кадастровый учет без личного участия заявителя - одновременно вместе со всеми другими квартирами и парковками. Гражданину останется только обратиться за оформлением права.  В этом случае на регистрацию потребуется не более 9 рабочих дней. 

Вам также может понравиться...

В Татарстане ручные радары не используются с 10 июля – ГИБДД

0

Татарстанские пожарные в числе лауреатов всероссийского конкурса «Искусство во имя спасения»

Администратор 0

В 2017 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 146 образовательных учреждений

Администратор 0

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 39

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×
x
С Новым годом!!!
Пусть в новом году всё получается, сбывается, греет, реализуется, лучится, радует и приносит каждый день повод для улыбки.