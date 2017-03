В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано, как в Заинске подростки снимали на видео женщину, которая повисла на балконе.

Женщина повисла на высоте четвертого этажа и очень сильно кричала. Подростки снимали эту страшную картину на видео, веселились и смеялись, отпуская неуместные комментарии. Их видеосъемка и смех продолжались до тех пор, пока женщина не сорвалась. И только после этого они испугались и вызвали скорую помощь.

Каким образом женщина оказалась висящей на руках на балконе, не известно. Инцидент произошел в новой части Заинска в доме №1/11 на проспекте Победы.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.