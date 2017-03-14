Сотрудники МВД Татарстана, УФСБ РФ по РТ и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по РТ в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили деятельность двух организованных преступных групп, являющихся структурными подразделениями Казанской ячейки международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).

14 марта 2017 года оперативники задержали 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

В ходе обысков, проведенных сотрудниками МВД Татарстана, УФСБ РФ по РТ и Управления Росгвардии по РТ по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах, изъято большое количество запрещенной литературы МТО «Хизб ут-Тахрир», флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации, а также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман республики.

В настоящее время следственными органами возбуждено 13 уголовных дел по ч.1 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Участники международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации с 2003 года, ставят своей целью распространение радикальной исламской идеологии организации для дальнейшего изменения конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации.