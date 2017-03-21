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Люция Тимергалиева - пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ + оперативное видео

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД  по Республике Татарстан задержали  директора  одной из организаций, занимающейся  производством медицинских изделий по подозрению в  незаконном  производстве медицинских изделий без специального разрешения  (лицензии).

В  ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый с января 2015 года по февраль 2017 года с целью сбыта организовал данное производство. В результате обыска полицейские изъяли 20 станков по изготовлению медицинских изделий, а также готовые изделия, используемые в стоматологических целях.

Общее количество изъятых медицинских изделий составило более 548 тысяч штук. Оперативники установили, что данная организация реализовала изготовленные на производстве медицинские изделия на общую сумму более 4 млн рублей.

По данному факту  СУ СК России  по Республике Татарстан  возбуждено уголовное  дело  по признакам состава  преступления, предусмотренного  ч.2 ст. 235.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной   статьи   лишение свободы на срок до восьми лет.   В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде  подписки  о невыезде.

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