Люция Тимергалиева - пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ + оперативное видео

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали директора одной из организаций, занимающейся производством медицинских изделий по подозрению в незаконном производстве медицинских изделий без специального разрешения (лицензии).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый с января 2015 года по февраль 2017 года с целью сбыта организовал данное производство. В результате обыска полицейские изъяли 20 станков по изготовлению медицинских изделий, а также готовые изделия, используемые в стоматологических целях.

Общее количество изъятых медицинских изделий составило более 548 тысяч штук. Оперативники установили, что данная организация реализовала изготовленные на производстве медицинские изделия на общую сумму более 4 млн рублей.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 235.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до восьми лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.