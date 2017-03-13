МВД по Республике Татарстан передано в суд уголовное дело в отношении двух граждан, обвиняемых в серии вымогательств у работников торговли.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила информация, полученная сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан в марте 2016 года. Группа, организованная 38-летним безработным уроженцем Волгограда, длительное время занималась вымогательствами денежных средств у директоров сетевых продовольственных магазинов под угрозой распространения сведений о совершенных ими административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности, а также нарушении правил торговли и санитарных норм.

18 марта 2016 года в ходе оперативной разработки сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью подозреваемый и его 19-летний товарищ, ранее судимый за кражу и грабеж, были задержаны. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ.

В ходе следствия собраны доказательства по 34 эпизодам вымогательств, совершенных обвиняемыми (организатору вменяется участие в 27 эпизодах, его товарищу – в 21 эпизоде). Потерпевшими по делу признаны 10 работников торговых сетей.

В настоящий момент предварительное следствие закончено, все материалы уголовного дела переданы в суд Приволжского района Казани.