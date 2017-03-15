Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора обществ с ограниченной ответственностью «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» 49-летнего Фаргата Набиева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2013-2014 гг. Набиев, будучи руководителем одной из фирм, без ведома её учредителя заключил договор купли-продажи автобусов с предприятием, принадлежащим ему самому.
Согласно договору ООО «Экспресс-Кама НЧ» продало ООО «ПАК-Инвест» 67 автобусов «НефАЗ» рыночной стоимостью 32,6 млн рублей всего за 7,5 млн рублей.
Однако указанная сумма так и не поступила на счет фирмы-продавца.
Оформив таким образом автобусы на свою фирму, обвиняемый перепродал их третьим лицам.
Свою вину Набиев не признал.
В ходе следствия 56 автобусов возвращены законному владельцу, еще на 11 - наложен арест.
Также наложен арест на имущество обвиняемого (три земельных участка и два жилых дома общей стоимостью 13,8 млн рублей).
Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.