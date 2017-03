Собранные в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего Рамила Абитова, 36-летнего Алмаза Галеева, 40-летнего Джаудата Ганеева, 29-летнего Руслана Гафурова, 33-летнего Рафаэля Зарипова, 25-летнего Михаила Мартьянова, 38-летнего Марата Сабирова, 38-летнего Айрата Ситдикова, 29-летнего Станислава Трофимчика. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой), ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, либо участие в нем), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества, либо участие в нем), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, сопряженный с использованием ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ), ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в содействии террористической деятельности), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой).

Следствием и судом установлено, что в 2007 году в городе Чистополе Мингалеев и Сабиров создали группу «Чистопольский Джамаат», участниками которой был совершен ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, осенью 2013 года Мингалеев с Сабировым организовали теракт в Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике, дав указание установить недалеко от ограждения комплекса «Святой ключ», взрывное устройство, однако оно не сработало. Помимо этого, 30 октября 2013 года участники «Джамаата» подожгли часовню-купель у родника святого великомученика Димитрия Солунского на окраине села Ленино Новошешминского района, а в ночь на 17 ноября 2013 года - церкви в городе Чистополе и молельного дома в селе Ленино.

Кроме того, 15 ноября 2013 года ими совершен террористический акт на ОАО «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамске, когда злоумышленники запустили в направлении предприятия пять самодельных реактивных снарядов осколочно-фугасного действия.

Также в 2012-2013 годы Сабиров осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по заготовке лома черных и цветных металлов, получив доход на сумму более 8 млн. рублей. При этом часть денежных средств на сумму 175 тыс. рублей была им легализована.

Никто вину не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следует отметить, что лидер группировки Мингалеев и один его сообщник были уничтожены 1 мая 2014 года в ходе спецоперации в городе Чистополе.

Приволжский окружной военный суд приговорил Абитова 19 годам лишения свободы, Галеева 18 годам лишения свободы, Ганеева 18 годам лишения свободы, Гафурова 17 годам лишения свободы, Зарипова к 23 годам лишения свободы, Мартьянова 16 годам лишения свободы, Сабирова 24 годам лишения свободы, Ситдикова 19 годам лишения свободы, Трофимчика 16 годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

