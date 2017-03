В Айшинской средней школе Зеленодольского района Татарстана по поручению директора незаконно был сформирован класс, в котором учились только дети цыган, сообщает «Казанский правозащитный центр».

Класс получил название 1-й «Ц», в нем учились лишь пять детей, хотя по закону в классе должно быть не менее 14 человек. Кроме того, проверка прокуратуры показала, что руководство школы нарушило право детей на получение знаний наравне с другими учениками и навыков общения со сверстниками других национальностей.

Если решение прокуратуры не будет обжаловано, то со следующего учебного года специальный класс для цыган будет расформирован.

