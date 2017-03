"Сотрудники МВД по Республике Татарстан установили еще двух подозреваемых в совершении противоправных деяний в торговом центре. В настоящее время с ними работают следователи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодые люди обратились в полицию с явкой с повинной.

Ранее сообщалось о задержании четверых подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч.2 ст.167 УК РФ.

