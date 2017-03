Погибшая накануне в ДТП жительница Татарстана 1994 года рождения, которая будучи за рулем Daewoo Matiz вела видеотрансляцию в социальную сеть, постоянно отвлекалась от управления автомобилем, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Девушка погибла накануне на 11-м км автодороги Казань-Йошкар-Ола-Большой Кульбаш-Дубъязы. Она съехала на обочину и пытаясь вернуться на проезжую часть, выехала на «встречку», где столкнулась с автобусом «ПАЗ».

От полученных травм девушка скончалась на месте. В автобусе ранения получили водитель и пассажир. Последние секунды жизни девушки попали в сеть.

