Правительство РТ выделило 2 млн рублей для борьбы с незаконной реализацией алкоголя
В 2017 году Правительство РТ выделило 2 миллиона рублей для материального стимулирования граждан, сообщающих о незаконной реализации алкоголя через «Народный контроль». По сравнению с 2016 годом сумма увеличилась вдвое.
Материальное стимулирование граждан производится за подтвердившиеся обращения по фактам нарушений в сфере розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции и незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.
В 2016 году по обращениям, которые нашли свое подтверждение (а это порядка 33% от общего числа), было выплачено непосредственно заявителям 303 тысячи рублей (с учетом обязательных выплат — более 442 тысяч рублей).
Всего же в 2016 году поступило 625 обращений из 28 муниципальных образований, а за два месяца 2017 года уже 257.
Чтобы поделиться информацией о фактах нарушения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (
Источник: news.mail.ru