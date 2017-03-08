В 2017 году Правительство РТ выделило 2 миллиона рублей для материального стимулирования граждан, сообщающих о незаконной реализации алкоголя через «Народный контроль». По сравнению с 2016 годом сумма увеличилась вдвое.

Материальное стимулирование граждан производится за подтвердившиеся обращения по фактам нарушений в сфере розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции и незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

В 2016 году по обращениям, которые нашли свое подтверждение (а это порядка 33% от общего числа), было выплачено непосредственно заявителям 303 тысячи рублей (с учетом обязательных выплат — более 442 тысяч рублей).

Всего же в 2016 году поступило 625 обращений из 28 муниципальных образований, а за два месяца 2017 года уже 257.

Чтобы поделиться информацией о фактах нарушения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан ( uslugi.tatarstan.ru ). После этого в одном из подразделов ГИС «Народный контроль» («Незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции (за исключением розничной продажи)», «Нарушение правил торговли», «Общественное питание») указать информацию о нарушениях с приложением фотографии (наличие фотографии — одно из обязательных требований).

Источник: news.mail.ru