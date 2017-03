Встреча состоялась в ходе рабочего визита татарстанской делегации во главе с Рустамом Миннихановым в г.Исламабад (Исламская Республика Пакистан).

Поблагодарив Премьер-министра за приём, Рустам Минниханов вкратце рассказал об итогах визита татарстанской делегации в провинцию Пенджаб. Так, по итогам двусторонних встреч с представителями бизнес-сообщества удалось определить первоочередные направления сотрудничества. Помимо этого, состоялось подписание двух соглашений о взаимодействии между Торгово-промышленными палатами Татарстана и города Лахор, а также между казанским технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и Технологическим парком Арфа (Arfa Software Technology Park). Помимо этого, было подписано заявление, предусматривающее дальнейшее развитие сотрудничества между Татарстаном и провинцией Пенджаб.

Рустам Минниханов отметил, что в июне этого года в Татарстане ждут делегацию провинции Пенджаб с ответным визитом.

Затем Рустам Минниханов проинформировал Премьер-министра Пакистана о промышленном и инвестиционном потенциале Татарстана, сообщил о ключевых отраслях экономики и об опыте по привлечению иностранных инвесторов.

Ежегодно в Казани проводится Международный экономический саммит «Россия – исламский мир: «KazanSummit». По словам Рустама Минниханова, форум стал эффективной площадкой для экономического взаимодействия России и мусульманского мира. «Мы были бы рады участию в саммите бизнес-миссии из Пакистана», - обратился он к господину Шарифу.

Также Президент РТ пригласил Премьер-министра посетить Казань во время его следующего визита в Россию.

Мохаммад Наваз Шариф принял приглашение, отметив, что взаимные обмены делегациями на региональном уровне серьёзно способствуют укреплению дружественных российско-пакистанских взаимоотношений.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.