9 января в 13.46 по телефону «112» позвонила неизвестная и сообщила, что в одной из школ города «заложена бомба». На место незамедлительно выехали все экстренные службы города. Была проведена эвакуация учащихся и персонала учебного заведения.

Специалистом кинологом с собакой был проведен осмотр здания школы. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

Для установления личности злоумышленницы полицейским понадобилось около 20 минут. Уже во время эвакуации сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Альметьевскому району установили, что звонившая – ученица 8 класса этой же школы.

Инспекторам ПДН 15-летняя девушка рассказала, что во время 7 урока взяла сотовый телефон, оставленный без присмотра одноклассником. Попытавшись его разблокировать, она набрала номер «112». Услышав голос оператора, не задумываясь о последствиях, в шутку сообщила, что в школе заложена бомба.

Стоит отметить, что уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, изъята аудиозапись звонка. В школе педагоги положительно охарактеризовали девушку. Ни она, ни члены ее семьи ранее не попадали в поле зрения полиции.

МВД Татарстана напоминает

Общественная опасность заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте состоит в том, что оно дезорганизует деятельность органов власти, сеет панику, отвлекает большие силы и средства на его проверку.

Следует помнить, что наказания «шутникам» избежать не удастся – благодаря кропотливой целенаправленной работе, которую проводят органы внутренних дел, на сегодняшний день раскрываемость заведомо ложных сообщений об акте терроризма очень высока.

Виновные привлекаются к уголовной и материальной ответственности.

Следует помнить, что ложное сообщение о готовящемся акте терроризма – это не шутка, не шалость и не развлечение. Это преступление, за которое наступает уголовная ответственность. Кроме того, что человек получает судимость, он (или его родители) еще и возмещает материальный ущерб, за срыв работы «заминированных» учреждений, даже если он не предполагал о возможных последствиях.

Незнание закона, не освобождает от ответственности.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан