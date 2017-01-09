Молодежь Татарстан 

Открылся прием заявок на участие в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан»

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Типичная Елабуга. Открылся прием заявок на участие в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан»
Фото: forumtatarstan.ru

Открылся прием заявок на участие в VII Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан», финал которого пройдет в апреле этого года в Казани. Республиканский молодежный форум является инновационной площадкой, на которой любой молодой человек и команда могут представить и защитить свой проект, найти единомышленников для его реализации и получить общественную и государственную поддержку.

Форум делится на 10 тематических площадок: «Территория инноваций»; «Территория архитектуры и искусства»; «Территория предпринимательства»; «Территория добра»; «Территория безопасности»; «Территория спорта»; «Территория информации»; «Территория малой родины»; «Территория мира и согласия»; «Территория молодежи».

Участники форума — актив молодежных общественных организаций, студенты, аспиранты в возрасте от 14 до 30 лет и молодые ученые в возрасте от 14 до 35 лет.

Форум проводится в несколько этапов:

Заявочная кампания предполагает регистрацию на сайте http://forumtatarstan.ru. По итогам данного этапа Дирекцией Форума определяются проекты для участия в заочном этапе.

На заочном этапе поданные проекты и идеи оцениваются экспертной комиссией с целью рекомендации их к участию в последующем очном этапе. По итогам экспертной оценки проектов формируется список проектов, прошедших на очный этап.

Очный этап предполагает презентацию проектов участниками экспертной комиссии в лице руководителей площадок, руководства отраслевых министерств и ведомств, представителей бизнеса и образовательных учреждений высшего профессионального образования. По итогам очной защиты экспертная комиссия отбирает лучшие проекты для их размещения на финальной выставке Форума.

Финальный этап представляет собой трехдневное мероприятие, включающее в себя выставку лучших проектов финалистов Форума, организацию серии образовательных мероприятий для молодежи: дискуссионных площадок, лекций, мастер-классов, экспертных встреч, а также церемонию награждения победителей. Ежегодно выставку посещает руководство Республики Татарстан, партнеры Форума, потенциальные инвесторы, предприниматели, представители культуры и другие известные личности.

Лучшие молодежные проекты и идеи будут представлены в финале Форума с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, а также включены в перечень поручений для дальнейшей поддержки и сопровождения профильными министерствами и ведомствами.

Республиканский молодежный форум (далее – Форум) – площадка прямого диалога креативной, инициативной молодежи с представителями отраслевых министерств, инновационных предприятий, научного сообщества и бизнеса.

За шесть лет реализации в Форуме приняло участие более 5500 проектов, на финальных выставках в общей сложности были представлены проекты 219 финалистов. 45% этих проектов было поддержано и реализовано в дальнейшем, часть из них существуют и развиваются по сей день. Главная и основная идея Форума – создание и реализация социального лифта, создание инновационной площадки, на которой любой молодой человек или команда могут представить и защитить свой проект, найти единомышленников для его реализации, получить общественную и государственную поддержку

Из года в год Форум собирает большое количество заявок:

- 2012 год – 1044 заявки (допущено до заочной защиты 632 проекта);

- 2013 год – 1102 заявки (допущено до заочной защиты – 622 проекта);

- 2014/2015 гг. – 1271 заявка (допущено до очной защиты – 1107 проектов).

- 2016 год – 1297 заявок (допущено до очной защиты – 1195 проектов).

По результатам форумов прошлых лет проекты финалистов были включены в перечень поручений Президента РТ Р.Н.Минниханова, Премьер-министра РТ И.Ш. Халикова для дальнейшей поддержки в реализации и сопровождения: в 2010 году – 16 проектов, в 2011 году – 29 проектов, в 2012 году – 30 проектов, в 2013 году – 26 проектов, в 2015 году – 14 проектов.

По результатам VI Республиканского молодежного Форума «Наш Татарстан» 29 лучших проектов и молодежных программ были отобраны для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны Правительства Республики Татарстан и рекомендованы для прохождения ознакомительной практики на инновационных предприятиях и учреждениях Республики Татарстан.

В 2017 году Форум традиционно выступит площадкой по отбору проектов от Республики Татарстан для участия в федеральных и окружных форумных площадках, таких как Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», Всероссийские молодежные образовательные форумы «Таврида» и «Территория смыслов на Клязьме», Международный молодежный форум «Балтийский Артек», Всероссийский молодежный форум «Итуруп» (по итогам 2016 года 22 проекта Республики Татарстан получили грантовую поддержку в размере более 4 млн. рублей).

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