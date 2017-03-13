В дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району обратилась 34-летняя жительница города и попросила разобраться с довольно странным поведением матери. Дело в то, что женщина в последнее время стала очень скрытной – занимая крупные суммы денег у родственников, она ссылалась на помощь незнакомому человеку.

Вначале пенсионерка не хотела ничего объяснять сотрудникам полиции. Но все же в ходе доверительной беседы призналась, что деньги она перечисляет «целителям», телеканал с выступлениями которых смотрит едва ли не ежедневно. Вот только услуги «телешаманов» отнюдь не бесплатны. Когда у пенсионерки закончились собственные накопления, она заняла 104 тысячи рублей у дочери и 60 тысяч у сына.

Как призналась жительница Альметьевска, при помощи «целителей» она сможет поправить свое здоровье и устроить личную жизнь дочери.

Первый «обряд» обошелся ей более чем в 18 тысяч рублей. В последующем обустройство личной жизни дочери медиумы с телеэкрана оценили в 32 тысячи рублей. Дальше ставки еще возросли – за поправку здоровья внука она перечислила 49 тысяч рублей. Причем контрагент, без малейшего зазрения совести, объяснил женщине, что «обряд исцеления» возможно провести только в Испании.

Когда у пенсионерки закончились и заемные средства, она попросила дочь выступить поручителем в банке при оформлении кредита. После этого дочь и обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД Татарстана напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться простых правил, самое главное из которых – ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные телефонные номера по просьбе незнакомых людей.

Не поддавайтесь уговорам незнакомцев «снять порчу» или «сглаз», даже если они предлагают вам продемонстрировать свои способности. Это также во всех случаях мошенники, которые вводят своих жертв в заблуждение примитивными фокусами, основанными на естественных химических процессах.

Если Вам поступило SMS-сообщение якобы от банка о блокировке карты или списании средств, в первую очередь обратитесь к любому сотруднику своего кредитного учреждения или перезвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей банковской карты. Запомните – банковские работники ни при каких условиях не будут спрашивать у вас секретный код карты, советовать перевести с нее деньги или просить переслать им SMS-сообщение, поступившее на ваш телефон.

Никогда и ни при каких условиях не сообщайте незнакомым вам людям пин-код банковской карты и так называемый код подтверждения, состоящий из трех цифр, указанных на ее обороте. Помните, что для перевода денег на карту достаточно ее номера, если вас просят сообщить какие-либо дополнительные данные карты, сразу же прекращайте общение с этими людьми. Это – мошенники.

Если вам позвонили с сообщением о попавшем в неприятность родственнике и требуют деньги, что называется, за «решение вопроса», необходимо сразу же прервать разговор и связаться с родственником, перезвонив на его телефон и сообщить о произошедшем в полицию.

Пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому МВД Татарстана обращается к их детям и внукам – почаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте их о возможной опасности.