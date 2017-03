18 марта 2017 года в 4.30 в Альметьевском районе, на 5 км автодороги Альметьевск - Азнакаево водитель автомобиля «Лада Калина», 1987 г. р., по предварительным данным, в нарушение п.п. 10.1, 9.1 ПДД не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. Водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля УАЗ, 1966 г. р., и пассажир автомобиля «Лада», 1988 г. р., были доставлены в больницу.

19 марта в 1.05 в г. Набережные Челны, на 1045 км автодороги Москва - Уфа водитель автомобиля BYD F3, 1988 г. р., по предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся на обочине. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Оба погибших водителя в нарушение ПДД не были пристегнуты ремнями безопасности. Выполнение этого простого требования правил могло значительно увеличить их шансы на выживание.

За 2 месяца текущего года на дорогах Татарстана погибли 6 человек, которые не выполнили требование ПДД об использовании ремней безопасности.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с п. 2.1.2 ПДД водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.

Исследования центров транспортной безопасности показывают, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными.

