Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана будет составлять рейтинг управляющих компаний. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» исполнительный директор этого центра Дмитрий Романов.

Как рассказал спикер, для составления рейтинга необходимо разработать соответствующие критерии оценки деятельности управляющих компаний.

«Нами должны быть составлены критерии отбора. Мы не можем анализировать только по вопросам, связанным с исполнением каких-либо обращений собственника или на основании жалоб. Скорее всего, будем смотреть, насколько эффективной оказывается работа со стороны управляющей компании, как ведется работа с населением, как часто проводятся собрания собственников жилья. Также необходимо учитывать общественное мнение жильцов домов. И часть критериев должна быть по состоянию многоквартирных домов, текущему ремонту», – пояснил Романов.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.