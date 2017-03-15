По данным Федерального дорожного агентства для обеспечения сохранности покрытия автомобильных дорог федерального значения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, а именно их преждевременное разрушение, в апреле 2017 года ФДА «Росавтодор» планирует введение ограничения движения для большегрузных автомобилей.

Ограничение движения в весенний период осуществляется установлением допустимых значений осевой нагрузки транспортных средств на тех участках автомобильных дорогах федерального значения, где прочность конструкции дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжеловесных автотранспортных средств. В настоящий момент соответствующий проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318. Ознакомиться с проектом приказа ФДА «Росавтодор» по весенним и летним ограничениям, а также с полным перечнем дорог, сроков (и допустимых осевых нагрузок транспортных средств при весеннем ограничении) можно по ссылке (http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/14436).

Аналогично с 15 апреля по 14 мая планируется ведение временного ограничения движения и на автомобильных дорогах регионального значения Республики Татарстан. По результатам диагностики автодорог регионального значения предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в весенний период установлены: одиночной оси - 6 тонн; двухосной тележке - 5 тонн и трехосной тележке - 4 тонны.

По данным Федерального дорожного агентства для обеспечения сохранности покрытия автомобильных дорог федерального значения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, а именно их преждевременное разрушение, в апреле 2017 года ФДА «Росавтодор» планирует введение ограничения движения для большегрузных автомобилей.

Ограничение движения в весенний период осуществляется установлением допустимых значений осевой нагрузки транспортных средств на тех участках автомобильных дорогах федерального значения, где прочность конструкции дорожных одежд не обеспечивает возможность пропуска тяжеловесных автотранспортных средств. В настоящий момент соответствующий проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318. Ознакомиться с проектом приказа ФДА «Росавтодор» по весенним и летним ограничениям, а также с полным перечнем дорог, сроков (и допустимых осевых нагрузок транспортных средств при весеннем ограничении) можно по ссылке (http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/14436).

Аналогично с 15 апреля по 14 мая планируется ведение временного ограничения движения и на автомобильных дорогах регионального значения Республики Татарстан. По результатам диагностики автодорог регионального значения предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в весенний период установлены: одиночной оси - 6 тонн; двухосной тележке - 5 тонн и трехосной тележке - 4 тонны.

Временное ограничение на региональных автомобильных дорогах вводится на основании Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 № 372.

Данным порядком определены категории перевозок, на которые введение временного ограничения движения в весенний период на региональных автомобильных дорогах Республики Татарстан не распространяются. К ним, в частности, относятся международные перевозки грузов, осуществляемые в соответствии с положениями; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозка пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце); транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо, а именно бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо (бензовозы с вместимостью цистерны до 18 тыс. литров); перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. Также временное ограничение движения не распространяется на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

В период введения временного ограничения в весенний период движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает вышеуказанные допустимые нагрузки, осуществляется исключительно на основании специального разрешения. Обязательным условием получения такого разрешения является предварительная компенсация причиняемого транспортными средствами сверхнормативного вреда.

Заявление на выдачу разрешения подается в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru, раздел «Услуги в электронном виде для предпринимателей», вкладка «Услуги ГБУ «Безопасность дорожного движения»).

Временное ограничение на региональных автомобильных дорогах вводится на основании Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 № 372.

Данным порядком определены категории перевозок, на которые введение временного ограничения движения в весенний период на региональных автомобильных дорогах Республики Татарстан не распространяются. К ним, в частности, относятся международные перевозки грузов, осуществляемые в соответствии с положениями; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозка пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце); транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо, а именно бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо (бензовозы с вместимостью цистерны до 18 тыс. литров); перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. Также временное ограничение движения не распространяется на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

В период введения временного ограничения в весенний период движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает вышеуказанные допустимые нагрузки, осуществляется исключительно на основании специального разрешения. Обязательным условием получения такого разрешения является предварительная компенсация причиняемого транспортными средствами сверхнормативного вреда.

Заявление на выдачу разрешения подается в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru, раздел «Услуги в электронном виде для предпринимателей», вкладка «Услуги ГБУ «Безопасность дорожного движения»).