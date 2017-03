Великолепие природного мира своей нерукотворной красотой воодушевляет человека с помощью таланта запечатлевать неповторимость моментов жизни. Сколько талантливых людей оставили нам свое наследие в прекрасных изображениях и мудрых строках!Они ведут нас в далекое прошлое, заставляют оглянуться вокруг и увидеть красоту современного мира. С целью пробудить в каждом человеке новое чувство взаимозависимости и всеобщей ответственности за процветание своей Малой Родины, придать средствами фотоискусства новой эмоциональной окраски диалогу поколений, Движение «Татарстан – новый век» объявляет Республиканский фотоконкурс «Мой Татарстан».

Конкурс призван пробудить в каждом человеке новое чувство взаимозависимости и всеобщей ответственности за процветание своей Малой Родины, воспитать уважительное отношение к культурным ценностям, историческим объектам и природе, вызвать интерес к научной, творческой и созидательной деятельности. В нем могут принять участие все желающие - ограничений по возрасту, вероисповеданию и половой принадлежности отсутствуют. Победителей будут определять по 4 номинациям:

Положение

Конкурс проводится с 1 марта по 1 сентября 2017 года. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте , заполнить Анкету и разместить фотографии в электронном виде.

Анкета

