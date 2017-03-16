По итогам 2016 года доля татарстанцев, использующих государственные услуги в электронном виде, достигла отметки в 79,7% - такие данные привел Росстат по итогам федерального статистического наблюдения. По данному показателю Татарстан уже второй год подряд занимает первую строчку в рейтинге российских регионов.

Высокий показатель также говорит о том, что республике удалось досрочно выполнить один из знаменитых «майских» указов Президента Российской Федерации – «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 года № 601, согласно которому в регионах России к 2018 году не менее 70% граждан должны использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Отметим, что на протяжении трех лет процент предоставления государственных услуг в электронном виде в Татарстане стабильно рос. Если в 2014 году такой формой получения госуслуг пользовались 63% граждан, то к 2015 году показатель достиг отметки в 65,2%. Значительный скачок объясняется вниманием к популяризации электронных услуг среди населения, а также увеличением самого их количества. В 2016 году населению было оказано 83,4 млн услуг, что позволило говорить о росте на 40%. Одним из самых востребованных услуг стала запись на прием к врачу (11,4 млн. раз). Данная услуга показала солидный рост в 2016 году + 90% к уровню 2015 года.

- В Татарстане популяризация электронных госуслуг находится на особом контроле Правительства республики. Проводится большая работа по внедрению на Портал новых услуг и оптимизации уже существующих. Напомним, что на сегодняшний день Портал предоставляет 240 услуг и сервисов», – отметил заместитель Премьер-министра – министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Топ-5 лидеров среди субъектов РФ по предоставлению электронных государственных услуг (доля граждан, использующих государственные услуги в электронном виде от общего числа жителей)

Республика Татарстан – 79,7% Ханты-Мансийский АО – 74,1% Чувашская республика – 69% Тюменская область – 67,7% г. Москва – 65,3%