Распространенное в мессенджерах жителей Татарстана сообщение о гибели 12 детей после употребления лекарственных препаратов не соответствует действительности, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заявление представителя минздрава РТ.

Неизвестные присылали жителям Татарстана сообщения со следующим текстом: «Скоропостижно скончались 12 детей в возрасте от 3-12 лет. В результате вскрытия выяснилось, что все дети стали жертвой сильной аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами…».

В сообщениях также содержался список лекарств, на которые якобы у детей возникла аллергическая реакция — амоксициллин, ибупрофен, алклофенак, сумамед, ингалипт, антисептик инфлюцид, детский парадол и санасол. Кроме того, указывалось, что все эти лекарства поддельные и были завезены в Россию контрабандным путем. По словам, замминистра здравоохранения РТ Фариды Яркаевой, с 2010 года в Татарстане не зарегистрирована ни одна нежелательная лекарственная реакция у детей на указанные в сообщении препараты.

«Аллергия, о которой говорится в сообщении, является индивидуальной реакцией организма. Она может возникать на пищевые продукты, лекарственные средства, химические реагенты и так далее, но индивидуально, не массово», — уточнила Яркаева. Она также опровергла содержащуюся в сообщении информацию, что лекарства могли поступить в республику нелегальным, контрабандным способом и могут быть подделкой.

