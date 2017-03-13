Казанский федеральный университет по итогам 2016 года вошел в топ мировых вузов по предметным рейтингам независимого авторитетного британского издания Quacquarelli Symonds (QS) по семи направлениям . Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам рейтинга, рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«В прошлом году мы были представлены всего в трех рейтингах, в этом значительно улучшили результат. Так, в области лингвистики свои показатели мы подняли на 50 позиций, до уровня в мировом ранге 101 – 151, по России это третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В направлении "Коммуникации и медиа" – 151 – 200, по России это первое место. С таким направлением, как "Химия", первый раз вошли в этот предметный рейтинг: мировой ранг составляет 401 – 450, или пятое место по РФ», – сказал Ильшат Гафуров.

Пресс-конференция о Казанском федеральном универститете

По его словам, участие в подобных рейтингах необходимо для того, чтобы понять, как развивается каждый из институтов вуза (всего их 18), какой вклад они вносят в общий рейтинговый вес университета в целом.

«Еще несколько лет назад мы вообще не существовали в этих рейтингах», – напомнил ректор КФУ.

Кроме «Лингвистики», «Журналистики» и «Химии» в предметный рейтинг вошли «Археология» с мировым рангом 151 – 200 и третьим местом по России; «Английский язык и литература» с мировым рангом 251 – 300, что соответствует 2-му месту в России; «Образование» – также с мировым рангом 251 – 300 и вторым местом по РФ; «Экономика и эконометрика» с мировыми показателями 301 – 350 и 5-м местом по России, а также «Физика и астрономия» с мировым рангом 351 – 400, что соответствует 11-му месту среди вузов РФ.

«В последние несколько лет нас критиковали, что мы забросили социально-экономические блоки и занимались только естественно-научным направлением. Хочу сказать, что мы ни одно существующее в университете направление не забросили, мы проводили оптимизационные мероприятия, поскольку гуманитарные направления существовали во всех присоединенных к нам вузах. Поэтому я считаю, что такое наше продвижение в рейтинге закономерно, это показатель последних 4 – 5 лет работы по каждому из блоков», – сказал Ильшат Гафуров.

При этом он напомнил, что естественно-научные направления определяют в целом «лицо университета», являясь поиском связи с реальным сегментом экономики. В связи с этим одними из приоритетных направлений в КФУ были выбраны нефтедобыча и медицина с фармакологией.

«Предваряя вопросы, почему же мы не представлены в них в рейтинге QS, поясню, что один из критериев – оценка работодателей наших выпускников. У нас пока не было ни одного выпуска по этим направлениям. Однако динамика нашего развития по ним гораздо выше, чем у наших конкурентов. И именно по этим направлениям мы больше всего зарабатываем – как по договорам, так и по грантам и так далее. Увеличилось и число публикаций, а если работы публикуются, значит, весь мир узнал о твоем исследовании», – констатировал Ильшат Гафуров.