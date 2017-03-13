На всех железнодорожных вокзалах городов-участников чемпионата мира FIFA-2018 в России будут запущены звуковые объявления, которые будут дублироваться на английском языке. Двуязычные объявления будут сообщать о графике международных, внутрироссийских и пригородных поездов.

Для создания централизованной системы информирования пассажиров на вокзалах разработан единый стандарт, согласно которому сообщение на двух языках будет читаться одним голосом.

Запуск голосового оповещения о прибытии и отправлении поездов будет полностью автоматизирован, то есть информация о движении поездов будет машинально загружаться в систему, которая затем запустит соответствующие аудиофайлы. Это позволит значительно сократить время информирования пассажира и во многом разгрузит работу дикторов.

Гостей и участников Кубка Конфедераций-2017 в России с 17 июня по 2 июля будут принимать 23 вокзала в четырех городах страны – в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и в Казани. Гостей чемпионата мира по футболу-2018 будет принимать 31 вокзал в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Сочи.