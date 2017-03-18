Премьер-министр РТ Ильдар Халиков провел совещание по вопросам организации горячего питания и улучшения его качества в школах Татарстана. Мероприятие прошло в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба главы республики.

Ильдар Халиков напомнил об отдельном поручении провести проверку качества питания в общеобразовательных организациях и представить предложения по его улучшению. Также, по словам Премьера, необходимо отработать постоянно действующие контрольные мероприятия по этой тематике.

С основным докладом о порядке организации питания в школах республики выступил вице-премьер – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов. Он перечислил муниципальные районы, где не организовано полноценное двухразовое питание в общеобразовательных учреждениях. Это Актанышский, Бавлинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Мензелинский, Пестречинский и Ютазинский районы.

Э. Фаттахов отметил, что соответствующие задачи перед этими муниципальными образованиями поставлены, ведется работа по привлечению действующих на их территориях сельхозтоваропроизводителей.

Также министр напомнил, что полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости учащихся. Поэтому совершенствованию качественного обеспечения учащихся питанием уделяется серьезное внимание. По его словам, это должно являться приоритетным вопросом как на республиканском уровне, так и на уровне муниципалитетов.

Глава Минобрнауки рассказал и о том, кто из школьников обеспечивается бесплатным горячим питанием. Это дети из многодетных семей и другие льготные категории учащихся.

Согласно словам Фаттахова, качественное школьное питание необходимо еще и потому, что в республике школы стимулируют работать в режиме полного дня. «… кроме того, надо принять во внимание, что подвоз детей из населенных пунктов в базовые школы начинается с 7 часов утра», – добавил он.

Кроме того, Министерством образования и науки РТ ведется мониторинг предоставления льготного горячего питания в образовательных учреждениях, пояснил Энгель Фаттахов.

Напомним, 9 и 10 февраля в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РТ была открыта телефонная горячая линия по вопросам питания в школах и детсадах Татарстана. Родители могли получить консультацию по организации горячего питания в образовательных учреждениях.