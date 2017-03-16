Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

15 марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления «Татфондбанка» 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина.

Напомним, по предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения. Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.