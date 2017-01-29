29 января станет последним днем работы новогоднего городка. Уже с 10 февраля пары смогут прогуляться по аллее Влюбленных и загадать желания у волшебного дерева. В Дерево желаний каждый гость сможет положить бумажку с написанным желанием. Также на аллее появится Стена признаний.

Кроме того, в конце Аллеи появится беседка, в которой будет работать Сказочный ЗАГС. Пары смогут заключить брак по правилам Сказочного городка, получить свидетельство о его регистрации и сделать памятное фото в беседке.

Сказочный загс будет работать в пятницу, субботу и воскресенье с 16.00 до 22.00.