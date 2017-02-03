МВД Татарстана просит откликнуться возможных жертв лжецелительниц
С заявлением о мошенничестве в полицию Набережных Челнов 80-летняя жительница автограда обратилась в конце января 2017 года. По словам пенсионерки, две незнакомые ей женщины под предлогом «исцеления от порчи» похитили у нее 280 тысяч рублей.
Потерпевшая встретила
Чтобы убедиться в правдивости услышанного, пенсионерке было велено купить в находившемся рядом продуктовом магазине яйца. Как только та исполнила требование аферисток, одна из них продемонстрировала так называемый «цыганский фокус» с почерневшим яичным желтком. Впечатленной увиденным пенсионерке злоумышленницы наказали идти домой, а на следующий день прийти на это же место.
Пожилая женщина, действительно, имеющая проблемы со здоровьем, поверила аферисткам и серьезно восприняла их обещания избавить ее от недуга. Поэтому и поспешила на следующий день на встречу с лжецелительницами.
На этот раз одна из незнакомок рассказала, что «вся порча идет от денег», потребовав собрать дома всю наличность и золото и передать ей. При этом – как запугала пенсионерку злоумышленница – если останется хоть копейка, через полгода умрет кто-то из родственников. В этот же день потерпевшая отдала аферисткам 280 тысяч рублей, хранившиеся дома после продажи садового участка и золотое кольцо. Ценности незнакомки пообещали вернуть после «обряда очищения», отправив пенсионерку домой. Только через несколько часов она поняла, что произошло и обратилась в полицию.
По данному факту в отделе полиции «Электротехнический» УМВД России по городу Набережные Челны возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемые после совершения преступления уехали в Казань. Задержали их 1 февраля на съемной квартире в Ново-Савиновском районе сотрудники Управления уголовного розыска МВД Татарстана совместно с оперативниками из Набережных Челнов.
Задержанными оказались две 55-летние цыганки, проживающие в Екатеринбурге и Омске. Кроме них, в квартире находились
В связи с этим полицейские не исключают, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в Казани.
Всем, кто, возможно, пострадал от их действий, необходимо обратиться в Управление МВД России по городу Казани по телефонам 294-50-01, 294-50-11, 02 или 052.
Источник: пресс-служба МВД по Республике Татарстан