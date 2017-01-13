Материнский капитал в 2017 году
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре:
• улучшение жилищных условий,
• оплата образовательных услуг для детей,
• формирование будущей пенсии мамы,
• оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Источник: Управление Пенсионного фонда по Елабужскому району и г. Елабуга