Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре:

• улучшение жилищных условий,

• оплата образовательных услуг для детей,

• формирование будущей пенсии мамы,

• оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.