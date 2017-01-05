5 января, сотрудники Центра ГИМС МЧС РФ по РТ провели проверку состояния ледовой переправы Аракчино-Верхний Услон и с помощью беспилотного летательного аппарата промониторили обстановку на ледовой поверхности реки Волга, а также порекомендовали собственнику ледовой дороги временно приостановить движение транспорта из-за ухудшения видимости и сильной метели.

Всего в республике функционируют четыре ледовые переправы, все они находятся под контролем инспекторов ГИМС. В рамках сегодняшней проверки сотрудники МЧС проверили соответствующую документацию: журнал инструктажа, журнал приема-сдачи дежурств, журнал замера льда и др. Также инспекторы ГИМС вместе с начальником переправы Ильдаром Насыровым сделали контрольный замер льда. Толщина льда оказалась 43-44 см, что позволяет движение по ледовой дороге машин грузоподъемностью 3,5 тонны. Движение на переправе двухстороннее с соответствующими дорожными знаками. Путь для машин расчищен от снега, поэтому переправа пользуется у автолюбителей большим спросом. В день по ней проезжает порядка полторы тысячи машин. Ледовая переправа позволяет автомобилистам сокращать путь из Казани до Верхнего Услона более чем на 50 км. Пешеходы также могут воспользоваться ледовой дорогой, но при этом двигаться они должны только по специальным дорожкам, проложенным по бокам полосы движения.

- Обстановка на водных объектах сначала года стабильная. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Сегодня в рамках профилактической работы сводной мобильной группой, в состав которой входят сотрудники Главного управления МЧС РФ по РТ, инспекторы Центра ГИМС МЧС РФ по РТ, спасатели ПСС РТ, а также представители Ростехнадзора, мы проводим проверку состояния ледовой переправы Аракчино-Верхний Услон. Основная цель - проверить как организовано движение, как ведется документация и замер толщины льда, - прокомментировал цели проверки Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов. - Также проведем профилактическую беседу с рыбаками.

Такие проверки проходят во всех районах республики, инспектирование проводят не только сотрудники МЧС, но и профилактические мобильные группы муниципальных районов, их сейчас более двухсот. Они также проверяют толщину льда, проводят беседы с рыбаками и смотрят, нет ли где несанкционированных съездов на лед транспорта, так как выезд на лед разрешен только на официальных переправах и соответственно устанавливают аншлаги о запрете выезда на лед.

Напомним, выбирая для пути следования ледовую дорогу, автомобилисты должны строго соблюдать основные правила безопасности. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 5-10 км/час, само движение по ледовому покрытию разрешается со скоростью 15-20 км/час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Двери транспортных средств должны быть немного приоткрыты. Необходимо также строгое соблюдение дистанции от 50 до 100 метров. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

На переправах категорически запрещается:

- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;

- переход и переезд в не огражденных и неохраняемых местах;

- проезд по переправе рейсовых автобусов и автомобилей с пассажирами. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.

Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Ведь один раз, сократив путь, Вы можете оборвать жизнь себе или своим родным.

Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:

- немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна, двери желательно не открывать – машина быстрее пойдет ко дну;

- если автомобиль ушел под воду, то перед тем как покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);

- спасать нужно в первую очередь детей, прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами и всплывайте.

Напоминаем, единый телефон спасения для всех сотовых операторов 112.