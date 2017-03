В Татарстане в 2017 году появится 31 новый сельский клуб. На возведение объектов из бюджета республики выделено 274,9 млн рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Программа по строительству культурных общественных центров «Сельские клубы» была принята в РТ в 2012 году. За четыре года реализации проекта в республике построены и введены в эксплуатацию 226 сельских клубов. Создано около 40 тысяч мест с общим финансированием из бюджета Татарстана на сумму 2,3 млн рублей. Цель проекта – обеспечение высокого качества жизни в муниципальных образованиях, в первую очередь на селе, доступности к культурным ценностям, возможности удовлетворения культурных потребностей и творческой самореализации населения.

«Проектные работы состоялись 17 марта, аукцион на строительно-монтажные работы будет проведен до конца апреля. Думали сделать акцент только на капремонт, но Президент РТ решил, что новые объекты себя еще не исчерпали и будут строиться в наших муниципалитетах. Муниципалитеты сейчас готовят земельные участки, площадки ограждаются», – доложил о ходе строительных работ заместитель министра.

В данный момент на восьми объектах ведутся подготовительные работы, устройство фундамента идет на 14 объектах, на шести объектах ведется кладка стен и на трех – устройство кровли.

Также при субсидировании из федерального бюджета в 2015 году в Азнакаевском и Буинском районах РТ построены два центра культурного развития на общую сумму в 200 млн рублей (50 на 50 – бюджет РФ и РТ). В 2016 году построено пять сельских домов культуры: в Альметьевском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Тюлячинском и Чистопольском районах – на общую сумму 68,7 млн рублей (21,3 млн рублей – из бюджета РТ и 47,4 млн рублей – из федеральной казны).

