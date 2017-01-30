"В Татарстане появились новые объекты показа, применяющие в своей работе инновационные технологии, и самым ярким из них является Иннополис – город ученых, который мы показываем гостям. В настоящее время полностью преобразились привычные нам туристические объекты, такие как Болгар, Свияжск, Елабуга, Чистополь, Тетюши, превратившись в мощные точки притяжения для туристов. Здесь с успехом используются современные методы работы – мастер-классы, интерактивные программы, в них – продуманная до мелочей инфраструктура, отвечающая всем требованиям гостеприимства", - об этом на коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму рассказала руководитель группы компаний "Бюро путешествий Казань" Елена Илькун, которая выступала в качестве докладчика.

Также она отметила и тот факт, что увеличилось время пребывания туристов в Татарстане: " Ещё несколько лет назад экскурсия по Свияжску длилась не более 1,5 (полутора) часов, тогда как сегодня экскурсионный маршрут минимум составляет 5 астрономических часов. С этим связана ещё одна благоприятная тенденция, которая отмечается туроператорами республики. Увеличилось среднее время пребывания туриста в Казани и Татарстане. Если ранее срок заезда составлял 1-2 дня, то сегодня большинство туристов проводят в республике от 3-х до 5 дней. В некоторых случаях эта цифра достигает 7 дней. Благодаря этому появилась необходимость формировать более насыщенные многодневные туры".

В заключение , она обозначила ряд проблем, которые необходимо решить: отсутствие информации на иностранном языке в объектах туристического обслуживания, отсутствие достойного речного флота и недостаточное количество автобусов в пиковые даты.

Источник: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму