Республиканское управление судебных приставов подвело итоги своей работы за 2016 год и поставило задачи на текущий год. В работе коллегии приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств региона. Также среди почетных гостей присутствовали ветераны Службы, члены Общественного совета при Управлении.

Выступая с основным докладом главный судебный пристав РТ Радик Ильясов обратил внимание на то, что прошедший год был достаточно успешным для Управления и позволил достичь высоких результатов. Впервые Управлением выполнены все основные показатели эффективности деятельности территориальных органов ФССП России. Помимо Управления подобного результата достигли еще 11 территориальных органов ФССП России.

В 2016 году на исполнении находилось 1 млн. 973 тыс. исполнительных документов, окончено и прекращено по различным основаниям 1 млн. 238 тыс. исполнительных документов, фактическим исполнением - 850 713. Взысканная сумма составила 12,6 млрд. рублей, что на 2,6 млрд. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Перечислено в консолидированный бюджет более 3,5 млрд. руб., сумма возросла на 681 млн. руб., в бюджет Республики Татарстан взыскано 2 млрд. 663 тыс. руб., что на 834 млн. руб. больше чем в 2015 году.

Также главный судебный пристав республики отметил положительную работу в деле продвижения электронного межведомственного взаимодействия. На сегодняшний день Управление в электронном виде получает информацию о наличии у должников счетов из 35 кредитных организаций. Кроме того, налажен электронный документооборот с Отделением Пенсионного фонда по Республике Татарстан, Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, Управлением Гостехнадзора по Республике Татарстан.

Завершилось мероприятие торжественным вручением наград лучшим сотрудникам Управления.

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