Соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 253 внесены поправки в акты Правительства по вопросам распоряжения средствами материнского капитала.

Изменения коснулись срока перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала. В случае принятия «положительного» решения денежные средства теперь будут перечисляться в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее.

Лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского (семейного) капитала в полном объеме (либо их часть), в том числе на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления принимается органом Пенсионного фонда России в месячный срок со дня получения заявления.

Указанное постановление вступит в силу с 15.03.2017.

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