Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По подозрению в совершении преступления задержаны генеральный директор ООО «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор фирмы Денис Семенов. 18 марта судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в рамках расследования уголовного дела в отношении Роберта Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще одного фигуранта – бывшего первого заместителя правления банка Рамиля Насырова – в виде домашнего ареста.

Напомним, по предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк», с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств, предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.