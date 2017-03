Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По подозрению в совершении преступления задержаны генеральный директор ООО «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор фирмы Денис Семенов. 18 марта судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в рамках расследования уголовного дела в отношении Роберта Мусина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще одного фигуранта – бывшего первого заместителя правления банка Рамиля Насырова – в виде домашнего ареста.

Напомним, по предварительной версии, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк», с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств, предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.