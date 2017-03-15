Воздушно-десантные войска России с 2019 года начнут серийно получать батальонные комплекты бронированных автомобилей от «Камаза», передает ТАСС со ссылкой на замкомандующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.

По его словам, на челнинском предприятии уже создали опытный образец аэромобильной машины, способной приземляться с помощью парашюта из самолетов. До следующего года будут идти ее испытания. С 2019-го планируют приступить к серийному производству.

«Пока названия у автомобиля нет, он его получит перед началом серийного производства», — уточнил Тимергазин.

Также он сообщил, что сейчас основу парка ВДВ составляют автомобили «Камаз» семейства «Мустанг».