Неплательщика обнаружили в базе данных ГИБДД и доставили в полицию. Правоохранители составили на мужчину протокол за просрочку, однако сам елабужанин утверждает, что такого количество нарушений он никогда не совершал.

Мужчина говорит, что оплатить штрафы не может, нет денег. И вообще, шокирован тем количеством нарушений, которые значатся в базе данных. Когда проверял в интернете, было всего 2-3, утверждает он. Ездит только от работы до дома, бывало и сын садился за руль, добавляет задержанный. Сейчас он даже не смог посчитать, на какую сумму в итоге накопились штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Какое наказание ждет мужчину, решит суд. Госавтоинспекция напоминает, что оплачивать штрафы необходимо в течение 60 дней.