Два дня, с 28 по 29 января, в физкультурно-оздоровительном комплексе 8 команд боролись за кубок мэра. В субботу, 28 января, в 10:00 состоялось открытие турнира, на котором от имени главы Елабужского муниципального района приветствовал участников соревнования депутат Елабужского городского совета, а также заместитель начальника "Управления по делам молодежи,спорту и туризму" Сафин Марс Ирегович. Он отметил, что такого рода соревнование будет проходить ежегодно. После открытия турнира, состоялись игры группового этапа, отметим что участники были поделены на 2 группы по 4 команды, из которой выходят две лучшие.

В воскресенье ,29 января, уже с 9 часов продолжились матчи группового этапа. После обеда состоялось два полуфинала, в которые вышли 4 команды: Типичная Елабуга, ФК Кулер, Локомотив, Старт-2. По результатам полуфинальных игр, за третье место боролись Типичная Елабуга и Локомотив, в котором победу со счетом 6:4 одержали ребята из команды Типичная Елабуга. В 16:00 состоялся финал, в котором играли ФК Кулер и команда Старт-2. До последних минут команды шли вровень друг другу, но в итоге победу одержала команда Старт-2.

На награждение с поздравительным словом выступил заместитель директора спортивных сооружений и глава Елабужской футбольной ассоциации Леонтьев Михаил Иванович, от лица Геннадия Егоровича Емельянова он поздравил команды с окончанием турнира.

Итоги турнира таковы: 1 место - Старт-2, 2 место - ФК Кулер, 3 место - Типичная Елабуга. Лучший вратарь - Степанов Максим (Старт-2), Лучший защитник Сагитов Тимур (Старт-2), Лучший игрок Измаилов Рамис (ФК Кулер) и Лучший бомбардир Сагдеев Эмиль (ФК Кулер).

Организаторами данного мероприятия были Управление по делам молодежи,спорта и туризму Елабужского муниципального района и интернет сообщество Типичная Елабуга. От организаторов хотелось бы сказать спасибо за фотографии Дионису Королю, и за сертификаты кафе "Планета Вкуса ", так же всем судьям, и операторам.