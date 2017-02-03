В Елабужской городской прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы по защите прав несовершеннолетних при Елабужском городском прокуроре.

В этот раз темой заседания рабочей группы было исполнение требований Закона Республики Татарстан от 21.01.2009 года №7-ЗРТ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних», в частности, эффективность деятельности общественных воспитателей на территории Елабужского муниципального района.

С докладом о проведенной работе общественных воспитателей выступил ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметив, что институт общественного воспитателя на территории района активно начал свою работу с 2015 года. На сегодняшний день 90 общественных воспитателей закреплены за всеми несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, ПДН. В числе общественных воспитателей ветераны, депутаты, руководители предприятий города, сотрудники правоохранительных органов, учителя. В целом, работа общественных воспитателей района была охарактеризована с положительной стороны.

В ходе проведения заседания рабочей группы были озвучены примеры положительного опыта работы общественных воспитателей с несовершеннолетними. Отмечен факт снижения подростковой преступности за 2016 год.

Вместе с тем, на заседании рабочей группы были заслушаны те общественные воспитатели, работа которых не принесла должных результатов, а закрепленные за ними несовершеннолетние продолжили совершать правонарушения.

По итогам заседания рабочей группы приняты решения о продолжении активной работы общественных воспитателей, обмену положительным опытом, а также заслушивании на постоянной основе тех общественных воспитателей, несовершеннолетние которых совершили правонарушение.

Источник: пресс-служба ЕМР