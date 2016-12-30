Если работодатель выплачивает заработную плату работникам «в конверте», то сотрудники могут сообщить об этом в «Народный контроль». Напоминаем, что теперь в Татарстане появилась такая возможность.

Работодатели, которые не оформляют трудовые отношения с работником в установленном порядке и выдают «серую» зарплату, - не производят отчисления в различные фонды. Сейчас за них возьмется «Народный контроль», на который следует уведомлять о таких работодателях.

Для этого необходимо зайти через интернет на портал Государственных услуг и зарегистрироваться в личном кабинете. Затем сообщить о фактах неформальной занятости и неофициальных выплатах зарплаты через государственную информационную систему «Народный контроль» по направлению «Серый рынок труда». Здесь также можно разместить информацию об условиях труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья на рабочих местах.

Источник: Пресс-служба главы ЕМР