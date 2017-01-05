4 января на усадьбе Дома-музея И.И.Шишкина состоялось театрализованное представление «Забавы купеческого города». Его для елабужан и гостей из Казани, Ярославля, Москвы, Кирова и других городов провели сотрудники музея-заповедника и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств.

Участников программы развлекали играми и танцами весёлые скоморохи, заезжие артисты, купец, бабушка-забавушка и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В завершение представления гости усадьбы попили ароматный чай с блинами.

К слову, проект Елабужского государственного музея-заповедника перерос «музейный» уровень и вышел на городской. В преддверии Нового года на центральной площади Елабуги прошло несколько представлений в рамках «Забав купеческого города».

Источник: Евгения Поликарпова пресс-секретарь ЕГМЗ